Общество

Акция «Правильный папа» прошла в Новосокольниках

Сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» проведена акция «Правильный папа». В рамках мероприятия инспекторами проверялась перевозка детей личным автотранспортом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Папам, которые перевозили своих детей согласно правилам дорожного движения в детских удерживающих креслах сотрудниками Госавтоинспекции были вручены сертификаты «Правильный папа». А вот родители, которые перевозили детей с нарушениями ПДД были привлечены к административной ответственности.

Стражи порядка напомнили водителям, что ребенок в возрасте до 7 лет должен перевозится только в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Если ребенок от 7 до 11 лет едет на заднем сиденье автомобиля, то он должен либо находиться в детском удерживающем устройстве, либо быть пристегнут ремнем безопасности без кресла. На переднем сиденье ребенок в возрасте до 12 лет всегда должен находиться в детском кресле или в другом удерживающем устройстве. Штраф за неправильную перевозку детей составляет 3000 рублей.