Общество

«Болела даже кожа»: псковичи делятся историями болезни COVID-19

Жители Псковской области в социальных сетях делятся историями болезни COVID-19. Сразу несколько рассказов о перенесенном коронавирусе и сложностях, связанных с этим, появилось в комментариях к посту со свежей COVID-статистикой в Instagram губернатора Псковской области, сообщает «МК в Пскове».

Одна из подписчиц рассказала, что коронавирус коснулся сразу трех ее знакомых.

«Блин, у меня подруга заболела, так она рассказывала, что так плохо ей никогда не было. Болела даже кожа. А она болела в средней тяжести. Переболела мать моей подруги, так на месяц потом еще осталась слабость и одышка. Умерла подруга моей мамы», - перечислила женщина.

Она призвала жителей региона соблюдать меры предосторожности, носить маски и не «поливать вокруг всех своей слюной».

Другая жительница региона поддержала её, рассказав ещё одну историю болезни.

«У меня из знакомых болел военпред - большой и сильный мужик, занимающийся пауэрлифтингом. Лежал в больнице, говорит: «Не верил, не очень серьезно относился к этому, но я думал все, умру, температура под 40, не мог дышать, так плохо мне не было никогда!» Велел маску носить и беречь себя», - заключила девушка.