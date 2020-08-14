Общество

Детский сад «Солнышко» в Порховском районе открыли после ремонта

Детский сад «Солнышко» в Порховском районе открыли после ремонта. Об этом сообщает администрация района.

С апреля по июль в детском саду «Солнышко» шли ремонтные работы второго этапа реализации проекта ER-15 «SaveSmart» в рамках двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020.

В июне 2019 года старые оконные блоки заменены на энергосберегающие стеклопакеты, заменены входные двери, произведено устройство теплых полов в двух ясельных группах, а также устройство всей системы отопления здания с регуляторами тепла и «умным» тепловым узлом, то есть теплоресурсы расходуются значительно экономнее: в зависимости от температуры за окном.

В 2020 году утеплили стены и чердачные перекрытия, обновили отмостку, завершили внешнюю отделку яркими современными материалами. Осталось установить вентиляционные клапаны для создания абсолютно комфортной атмосферы пребывания в помещениях.

Детский сад уже начал свою работу в обычном режиме. На кухне повара готовят на новых электроплитах: они гораздо экономичнее старых, готовить на них быстрее и удобнее. Экономия энергоресурсов в здании при замене плит по расчетам должна составить не менее 20%.