Общество

В динопарке в Великих Луках начали монтаж входной группы и забора

В Великолукском парке культуры и отдыха начали монтаж входной группы выставки динозавров. Эти работы строители начали сегодня, 15 августа, сообщает портал Луки.ру.

Фото: портал Луки.ру

Входная зона будет выполнена в виде арки из огромных «камней». Ее главными элементами станут голова и лапы тираннозавра, установку которых начнут в ближайшее время. Как рассказали строители, детали довольно тяжелые. К примеру, голова тираннозавра весит полтонны.

Установка ограждения также выходит на финишную прямую. Зеленую изгородь дополнили деревянные элементы, которые сменили сетку.

Высота зеленой изгороди составляет 2,5 метра, а деревянных элементов - порядка 2,9 метра.