Общество

Спасатели могут помочь выбраться из леса по телефону

Летом и осенью люди массово ходят в лес в поисках даров природы или просто на прогулку. А спасателям в свою очередь чаще приходится выезжать на поиски заблудившихся граждан. Чаще всего проблемы с ориентированием в лесу возникают у людей пожилого возраста, хотя заблудиться может каждый. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что нужно делать, если вы собираетесь в лес, и как себя вести, чтобы не заблудиться.

Собираясь в лес, сообщите родственникам и знакомым ваш примерный маршрут и приблизительное время возвращения из леса.Ознакомьтесь с прогнозом погоды. Не стоит идти в лес, если ожидается неблагоприятная погода. Отнеситесь серьезно к выбору одежды. Цвет одежды должен быть ярким и не сливаться с лесом.

Возьмите с собой питьевую воду, спички, зажигалку, фонарь, индивидуальную аптечку. Не забудьте полностью заряженный мобильный телефон. Прежде чем войти в лес, осмотритесь. Выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населённые пункты. По возможности не отпускайте в лес одних пожилых людей, а также близких, имеющих серьёзные заболевания.

Если вы все-таки заблудились, сразу звоните по номеру «112». Вам помогут выбраться из леса или направят к вам спасателей.

Чтобы выбраться из леса, идите на шум автомобилей, поезда или лай собак. Вас могут привести к людям линии электропередач и просеки. Главное - не паникуйте и сохраняйте спокойствие.