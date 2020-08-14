Общество

Губернатор Псковской области: Увеличилось число ковид-диссидентов

«К сожалению, некоторые потеряли бдительность и стали легкомысленно относиться к требованиям противовирусной безопасности. Увеличилось число, так называемых, ковид-диссидентов», - заявил губернатор Псковской области в своем Instagram.

Он отметил, что в торговых центрах и продуктовых магазинах некоторые посетители упрямо отказываются от ношения масок, конфликтуют на этой почве с продавцами и охранниками. «Доходит до абсурда. В Роспотребнадзор систематически поступают жалобы на отказ в оказании услуг из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Конечно, это сразу негативно отразилось на статистике. Динамичное снижение числа случаев сменилось колебаниями плюс, минус на одном уровне», - рассказал Михаил Ведерников.

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Глава региона заявил, что переход к полноценному третьему этапу по снятию ограничений сейчас невозможен.