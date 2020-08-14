Общество

165 тысяч рублей долга отдал житель Соловьев после запрета, наложенного на автомобили

Судебные приставы Псковского района взыскали с должника 165 тысяч рублей задолженности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области, житель деревни Соловьи расплатился с долгами только после принудительных мер судебных приставов.

На исполнении в отделении судебных приставов Псковского района находилось четыре производства о взыскании с гражданина 165 тысяч рублей задолженности в пользу юридического лица и налоговых органов.

В целях исполнения судебного решения и постановлений налоговых органов в рамках исполнительного производства судебный пристав применил к гражданину полный комплекс мер принудительного исполнения. Результативной оказалась мера в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении движимого имущества гражданина. Выяснилось, что у должника имеется в собственности два автомобиля. Именно эти два автомобиля и попали под запрет судебного пристава.

В отделении судебных приставов должнику разъяснили о возможности снятия запрета только после полного погашения задолженности по всем исполнительным производствам.

После этого оплата долга не заставила себя долго ждать. Должник оплатил всю сумму задолженности в 165 тысяч рублей, перечислив их на депозитный счёт отделения судебных приставов.