Общество

Трейдер в Пскове в среднем зарабатывает 61 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты Трейдеров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, по данным Superjob, трейдер в Пскове в среднем получает 61 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 90 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери – 68 000 рублей, в Великом Новгороде и Смоленске – 61 000 рублей, в Ленинградской области – 75 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 66 000 рублей, в Екатеринбурге – 74 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 68 000 рублей, в Челябинске – 64 000 рублей, в Омске – 58 000 рублей в месяц.