Общество

Жалобы на коллекторов принимает «горячая линия» в прокуратуре Псковской области

В прокуратуре Псковской области организована «горячая линия» по приему жалоб на действия коллекторов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, прокуратурой Псковской области в период с 13.08.2020 по 13.09.2020 организована «горячая линия» по приему жалоб на действия хозяйствующих субъектов (коллекторов) при погашении гражданами просроченной задолженности по кредитным и другим платежам.

В указанный период на открытые телефоны «горячей линии»: 69-83-34, 69-83-62 и на сайт прокуратуры области принимаются обращения граждан на действия коллекторов.

Обращения принимаются в рабочее время с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу - с 09.00 до 16.45.