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Общество

47 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки

16.08.2020 12:19|ПсковКомментариев: 0

47 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале «COVID-19. Псковская область».

Согласно информации, опубликованной 16 августа, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4190(+47). Выздоровело – 2971 (43 новых случая). Количество умерших не изменилось – 59 человек.

На данный момент проведено 73 тыс. 275 исследований (384 новых)

Статистика по районам

Псков – 1316

Великие Луки – 821

Бежаницкий район - 52

Великолукский район – 187

Гдовский район – 83

Дедовичский район – 64

Дновский район - 106

Красногородский район – 40

Куньинский район –39

Локнянский район - 14

Невельский район - 143

Новоржевский район – 24

Новосокольнический район - 95

Опочецкий район – 44

Островский район – 298

Палкинский район - 51

Печорский район – 51

Плюсский район – 101

Порховский район - 148

Псковский район – 356

Пустошкинский район – 25

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 29

Струго-Красненский район – 46

Усвятский район - 24

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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