47 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале «COVID-19. Псковская область».
Согласно информации, опубликованной 16 августа, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4190(+47). Выздоровело – 2971 (43 новых случая). Количество умерших не изменилось – 59 человек.
На данный момент проведено 73 тыс. 275 исследований (384 новых)
Статистика по районам
Псков – 1316
Великие Луки – 821
Бежаницкий район - 52
Великолукский район – 187
Гдовский район – 83
Дедовичский район – 64
Дновский район - 106
Красногородский район – 40
Куньинский район –39
Локнянский район - 14
Невельский район - 143
Новоржевский район – 24
Новосокольнический район - 95
Опочецкий район – 44
Островский район – 298
Палкинский район - 51
Печорский район – 51
Плюсский район – 101
Порховский район - 148
Псковский район – 356
Пустошкинский район – 25
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 29
Струго-Красненский район – 46
Усвятский район - 24