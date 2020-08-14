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Общество

Первая группа школьников прибыла в Псков для участия в культурно-просветительском маршруте по нацпроекту

16.08.2020 18:09|ПсковКомментариев: 0

Первая группа школьников Псковской области прибыла в Псков для участия в культурно-просветительском маршруте «Серебряное ожерелье. Псков», который реализуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в первое познавательное путешествие по Пскову в воскресенье, 16 августа, отправились ребята из Новоржевского, Палкинского и Пустошкинского районов. Учитывая эпидемическую ситуацию, в первых экскурсионных поездках примут участие дети из разных уголков Псковской области. Затем, в случае улучшения обстановки, регион готов встретить и группы из других субъектов Российской Федерации.

В первый день маршрута дети знакомятся с достопримечательностями Пскова. Они уже побывали в Псковском Кремле, прогулялись по крепостным стенам. Сегодня ребята еще посетят Варлаамовскую и Высокую башни. Оттуда школьники смогут полюбоваться прекрасным видом на один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО — собор Иоанна Предтечи.

Во второй день программы дети посетят Изборск и Печоры, где примут участие в познавательной интерактивной игре «Пароль Изборской крепости», а также посетят Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Всего в этом году в рамках нацпроекта помимо маршрута «Серебряное ожерелье. Псков» разработаны еще 7 культурно-просветительских программ. Основные направления — Москва и Санкт-Петербург. В столице дети смогут пройтись по Красной площади, увидеть шедевры русской живописи в Государственной Третьяковской галерее и узнать о героических подвигах своих предков в Музее Великой Отечественной войны. В рамках маршрута «Город — герой Ленинград» школьники смогут узнать об истории северной столицы, оценить красоту центра Санкт-Петербурга и его памятников, посетить достопримечательности, которые входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в числе разработанных программ — «Серебряное ожерелье. Великий Новгород», «Императорский маршрут» — это путешествие от Тюмени до Тобольска по памятным местам истории дома Романовых.

«В этом году более 16 тысяч детей из 85 регионов смогут посетить уникальные объекты культурного наследия страны. Благодаря таким турам юные участники получат дополнительные и углубленные знания по школьной программе», — отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Ольга Ярилова также подчеркнула, что участие детей в культурно-просветительских программах нацпроекта «Культура» дает детям возможность увидеть родную страну, понять связь времен и эпох, соединить воедино все, о чем рассказывают учителя на уроках литературы, истории, музыки и географии, осознать величие Родины и навсегда запомнить яркие моменты соприкосновения с уникальными культурным наследием. Объекты показа, включенные в маршруты нацпроекта «Культура» — это культурный каркас, цивилизационная основа государства, которая хранит уникальный культурный код России.

Маршруты нацпроекта «Культура» в 2020 году корректируются в связи с эпидемиологической обстановкой в каждом регионе посещения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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