Общество

Фотофакт: У Мирожского монастыря появились пешеходные дорожки

В Пскове у Мирожского монастыря проложили пешеходные дорожки. Как сообщает «МК в Пскове», продолжается благоустройство территории.

На участке, который станет продолжением дендропарка, уже проложили пешеходные дорожки.Ранее подрядчик выкорчевал деревья, росшие здесь стихийно, осушил болота.

В парке появятся две смотровые площадки и стоянка, пешеходные зоны, территория для школьных уроков. Здесь высадят около 260 кустов и деревьев.

Запущенный участок земли преображают в рамках международного проекта по программе приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». Бюджет проекта составляет 44,6 млн рублей.