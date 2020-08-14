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Общество

Фотофакт: У Мирожского монастыря появились пешеходные дорожки

16.08.2020 19:58|ПсковКомментариев: 0

В Пскове у Мирожского монастыря проложили пешеходные дорожки. Как сообщает «МК в Пскове», продолжается благоустройство территории.

На участке, который станет продолжением дендропарка, уже проложили пешеходные дорожки.Ранее подрядчик выкорчевал деревья, росшие здесь стихийно, осушил болота.

В парке появятся две смотровые площадки и стоянка, пешеходные зоны, территория для школьных уроков. Здесь высадят около 260 кустов и деревьев.

Запущенный участок земли преображают в рамках международного проекта по программе приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». Бюджет проекта составляет 44,6 млн рублей.

Теги: #Мирожский монастырь #пляж
Источник: Псковская Лента Новостей
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