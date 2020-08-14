Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Острове

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в городе Острове Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 16 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области провели рейд по разъяснению требований пожарной безопасности.

ходе рейда проведены беседы с населением по мерам пожарной безопасности, распространены памятки и листовки по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту.