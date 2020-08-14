Общество

Кабмин выступает за продление мер поддержки медикам-борцам с COVID-19

Правительство России выступает за продолжение стимулирующей политики в отношении медиков, которые борются с коронавирусом. Соответствующие предложения передадут президенту РФ Владимиру Путину, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,

«Вы знаете, что выплаты после сентября будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения - и уверен, что их поддержат, - о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с "ковидными" больными», - цитирует премьера ТАСС.

Он добавил, что и региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря.