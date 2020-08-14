Общество

Россельхознадзор сообщил о создании вакцины от коронавируса для кошек

Россельхознадзор работает над вакциной от COVID-19 для животных - первые тест-образцы могут появиться уже осенью. В вакцине в первую очередь нуждаются фермы, где разводят норок, но если будет спрос - появится она и в ветклиниках. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

На текущий момент тест показал положительный результат у двух кошек в Москве и в Тюмени, уточнил Данкверт. «Сейчас мы работаем над созданием вакцины для животных против новой коронавирусной инфекции», - сообщил глава Россельхознадзора.

Вакцину разрабатывает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») совместно с учеными Научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны России. Говорить о сроках, когда вакцина будет готова, по словам Данкверта, пока рано, но первые образцы для широких производственных испытаний могут быть готовы уже к осени.

«Вакцина нужна в первую очередь для норок, потому что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу», — уточнил Данкверт. Кроме того, он напомнил, что норки могут передавать заболевание человеку: первый случай был зафиксирован в мае в Нидерландах, где заразился человек, работавший на ферме по разведению норок.

Вакцина будет универсальной для всех восприимчивых к заболеванию животных, поясняет глава Россельхознадзора. В первую очередь она может быть востребована отечественными зверохозяйствами: в России разведением норок занимается около сотни предприятий, и нужно предусматривать потенциальные риски, заметил Данкверт. Но он не исключает, что «через какое-то время люди захотят прививать и домашних животных — например, кошек, которые заражаются новой коронавирусной инфекцией. В случае, если вакцина будет пользоваться спросом, ее будут производить и для ветеринарных клиник, добавил Данкверт, но пока необходимо провести необходимые исследования безопасности и убедиться в ее эффективности.