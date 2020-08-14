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Общество

Начался второй этап испытания вакцины «Вектора» от коронавируса

17.08.2020 08:39|ПсковКомментариев: 0

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Отмечается, что все принимающие в испытаниях добровольцы чувствуют себя хорошо.

Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — сказала Попова журналистам в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что гражданский оборот зарегистрированной вакцины начнется примерно через месяц после третьего этапа исследований.

Теги: #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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