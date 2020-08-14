Общество

Россельхознадзор предложил новый способ борьбы с санкционной продукцией

Россельхознадзор предложил правительству новый способ борьбы с ввозом в Россию санкционной продукции.

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил глава ведомства Сергей Данкверт, пишет РБК.

По его словам, уличенных в провозе в Россию санкционной продукции водителей следует на время лишать права посещать РФ.

Кроме того, Данкверт предлагает создать в Белоруссии, Казахстане и других соседних государствах информационные системы, которые будут отслеживать таких нарушителей.

Вопрос, по словам Данкверта, находится на контроле правительства.