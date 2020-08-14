Общество

Врач назвала вредный для почек продукт

Чрезмерное употребление соли может нанести вред почкам, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-нефролог Людмила Артюхина.

По ее словам, люди сейчас потребляют соли больше, чем необходимо, из-за популярности фастфуда и полуфабрикатов.

Специалист отметила, что зачастую при проблемах с почками отсутствуют болезненные симптомы, поэтому пациенты нередко попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания.

Среди симптомов, которые могут говорить о заболевании почек, специалист назвала слабость, утомляемость, отеки при ходьбе, а также артериальную гипертензию.

Артюхина отметила, что в случае проблем с артериальным давлением необходимо провести обследование почек.