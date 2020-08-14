Общество

Цифровые сервисы Сбербанка признаны лучшими в Европе

По результатам ежегодного исследования Global Finance Сбербанк признан лучшим корпоративным цифровым банком в России (Best Corporate/Institutional Digital Bank). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Всего Сбербанк получил 7 наград в различных номинациях премии Global Finance как лучший цифровой банк в Центральной и Восточной Европе для населения и бизнеса.

Онлайн-сервисы банка для юридических лиц победили в 4 номинациях:

«Лучший интернет-банк» (Best Online Portal);

«Лучший кэш-менеджмент» (Best Online Cash Management Services);

«Лучший интегрированный официальный сайт банка» (Best Integrated Corporate Banking Site) – sberbank.ru, раздел для юридических лиц;

«Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management).

Сбербанк Бизнес Онлайн в виде веб-версии и мобильного приложения сегодня пользуются более 2,2 млн компаний, что позволяет им решать финансовые вопросы в режиме 24/7 из любой точки мира.

Цифровые сервисы банка для физических лиц (Best Consumer Digital Bank) одержали победу в 3 номинациях:

«Самый инновационный цифровой банк» (Most Innovative Digital Bank);

«Лучшее решение для оплаты счетов» (Best Bill Payment & Presentment);

«Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management).

Интернет-банком для частных клиентов Сбербанк Онлайн пользуются более 60 млн человек. С помощью мобильного приложения и веб-версии можно переводить деньги и платить за услуги, управлять своими банковскими продуктами и открывать новые, а также пользоваться финансовыми и нефинансовыми сервисами банка и компаний экосистемы.