Общество

Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области с 17 августа

Высокая пожарная опасность ожидается местами в Пскове и области с 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Прогнозируется 4 класс пожарной опасности по региональной шкале. В ведомстве напомнили, что в пожароопасный период в лесу запрещается:

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;

• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.