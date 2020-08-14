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Общество

Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области с 17 августа

17.08.2020 10:37|ПсковКомментариев: 0

Высокая пожарная опасность ожидается местами в Пскове и области с 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Прогнозируется 4 класс пожарной опасности по региональной шкале. В ведомстве напомнили, что в пожароопасный период в лесу запрещается:

•    разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

•    курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;

•    стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

•    оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

•    заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

•    оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

•    выжигать траву, а также стерню на полях.

Теги: #МЧС #пожарная безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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