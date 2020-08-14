25 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область». Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4215.
На данный момент проведено 73 тыс. 569 исследований (294 новых). Число выздоровевших не изменилось - 2971 (прирост 0), умерших - 59.
Статистика по районам следующая:
Псков – 1322
Великие Луки – 823
Бежаницкий район - 52
Великолукский район – 187
Гдовский район – 83
Дедовичский район – 64
Дновский район - 106
Красногородский район – 40
Куньинский район –39
Локнянский район - 14
Невельский район - 143
Новоржевский район – 24
Новосокольнический район - 95
Опочецкий район – 45
Островский район – 304
Палкинский район - 51
Печорский район – 60
Плюсский район – 101
Порховский район - 148
Псковский район – 357
Пустошкинский район – 25
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 29
Стругокрасненский район – 46
Усвятский район - 24.