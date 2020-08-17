Общество

В день рождения россиянам разрешили уходить с работы раньше, но с условием

Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации существует подобная традиция. Об этом пишет РИА Новости.

К такому решению суд пришел после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании «Волгофарм». Как утверждала женщина, в организации именинников всегда отпускали раньше, поэтому в свой день рождения она так и поступила, предварительно поставив в известность непосредственного руководителя.

Однако эта традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка, поэтому через месяц работодатель провел проверку и уволил сотрудницу за прогул. Она подала жалобу в суд. Сначала ее требование о восстановлении на работе и компенсации морального вреда частично удовлетворили, но вскоре это решение отменили и признали увольнение законным.

В конце концов женщина обратилась в Верховный суд, который отказался признавать правомерным вывод апелляционной инстанции о том, что истица более четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины. Коллегия по гражданским делам направила дело на пересмотр.