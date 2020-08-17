Общество

Псковские волонтеры рассказали о поисках пенсионерки, которая 18 дней провела в лесу и выжила

Псковский поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» поделился историей о поисках пенсионерки Екатерины Чижовой в Ленинградской области.

Псковские волонтеры принимали непосредственное участие в поисках пожилой женщины, и спустя 18 дней она была найдена живой.

«Для нас это было невероятное событие, и мы очень хотели немедленно поделиться с вами этой историей. Но, поскольку найденная некоторое время находилась в больнице в тяжелом состоянии, чувство такта, а, быть может, и некоторая суеверность, не позволили нам сделать это сразу. Теперь, когда все самое сложное позади, мы готовы рассказать вам подробности», - отметили псковские волонтеры, ссылаясь на пост питерских коллег.

В сообществе «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер» отмечается, что женщина пропала в Сланцевском районе, практически на границе с Эстонией.

«Примерно 4 часа езды от Петербурга, пропускной режим, сотовая связь иногда просто отсутствует, радиосвязь глушится. Непрерывные дожди, обширный, заболоченный лес - и где-то там 22 июля заблудилась 73-летняя Екатерина Михайловна. Да, при себе телефон, и с первых же суток в поисках принимают активное участие родственники и ПСО «Отклик», но ни установить местонахождение, ни уговорить потерявшуюся оставаться на месте в ожидании помощи не удается. На следующие сутки становится ясно: к поиску необходимо подключить как можно больше ресурсов. Заявка передается в ПСО «Экстремум» и ДПСО «ЛизаАлерт». Из Пскова и Петербурга выезжают экипажи, время прибытия - вечер 23 июля», - рассказали о событиях того дня петербургские волонтеры.

В сообщении отмечается, что беспилотные летательные аппараты не использовали из соображений государственной безопасности.



«Бабушка первые дни была на связи, но не слушалась никого, отказалась сидеть на месте, много перемещалась, путая поисковиков и координаторов. По ночам регулярно шел дождь, первые трое суток — каждую ночь. Вокруг очень много заброшенных деревень, каждые 4 часа объезжали их на авто. Очень помогали местные жители и родственники. Организовали лагерь, питание, помогали обследовать заброшенные деревни, почти сутки работали с сиреной. Расстроило, что человек трое суток был с заряженным и включенным телефоном, но службы не имели права установить местоположение», - прокомментировали координатор Виктор Витюк.

Координатор Светлана Соловьева рассказала, что через небольшой промежуток времени телефон пропавшей перестал отвечать, а дождь не прекращался.

«Было понятно, что бабушка – боец, и просто так она не сдастся. Из-за удаленности и наличия других поисков людей было мало, но группы круглосуточно сменяли друг друга, час-два отдыхая и снова отправляясь в лес. Екатерина Михайловна очень стойкая, мы без сомнений продолжали поиск, постоянно работали на отклик. В какой-то момент нам казалось, что здесь все против нас. Связь с группами в лесу отсутствует. Чтобы попасть в Интернет и получить свежие оперативные данные, клали телефон в чайник, чайник ставили на машину, и только так это с трудом работало. Невероятно сложно вести поиск, не имея возможности ни опросить группы, ни узнать результат регулярных прозвонов больниц - постоянное волнение и за поисковиков, и за пропавшую, и за родственников. Уехали мы оттуда только 1 августа - с болью и незаконченностью. Следующие дни поиск вели удаленно, автономными группами», - вспомнила Светлана Соловьева.

Более двух недель не могли найти пропавшую пенсионерку, но спустя 18 дней она была обнаружена живой.

«Пока бабушка не оказалась в машине скорой помощи, в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Пскове несколько десятков человек боялись даже вздохнуть, - поделились волонтеры из Санкт-Петербурга. - Желаем нашей героине скорейшего восстановления, восхищаемся необычайной стойкостью, обещаем и дальше бороться до конца за каждую жизнь».