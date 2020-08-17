Общество

Детский сад «Солнышко» в Порхове открылся после реновации

Детский сад «Солнышко» в Порхове открылся после реновации с использованием энергоэффективных технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работы проведены рамках реализации проекта ER-15 «SaveSmart» двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020 годов.

Общая стоимость контракта составила порядка 8 млн рублей, около 1 млн рублей из которых - средства муниципалитета. Первый этап реновации начался в прошлом году. В здании были установлены энергосберегающие стеклопакеты, заменены входные двери. Произведено устройство теплых полов в двух ясельных группах, а также устройство системы отопления здания с регуляторами тепла и «умным» тепловым узлом. Это позволяет экономичнее использовать теплоресурсы в зависимости от температуры за окном.

В текущем году произведено утепление стен, чердачных перекрытий, отремонтирована отмостка. Во внешней отделке здания применены современные и яркие материалы. В рамках контракта на текущий год осталось установить вентиляционные клапаны для создания комфортной атмосферы пребывания в помещениях. Полностью завершить все работы планируется к началу сентября.

На кухне установлены новые электроплиты. Их эксплуатация позволит сэкономить не менее 20% энергоресурсов по сравнению со старым оборудованием.

В настоящее время детский сад уже начал свою работу в обычном режиме.

В рамках реализации проекта также запланировано проведение информационно-аналитической работы по результатам внедрения энергоэффективных решений и распространение успешного опыта в соседних муниципалитетах.