Общество

54 килограмма семян не прошли контроль в Псковской области

Псковский Россельхознадзор запретил ввоз партии семян из-за не полностью оформленных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» запрещен ввоз 54 килограммов семян овощных культур для посева (капуста цветная, белокочанная, стручковый и сладкий перец, шпинат). Семена, произведенные в Румынии, следовали автомобильным транспортом из Риги в адрес фирмы, занимающейся выращиванием овощей и расположенной в Москве.

В ходе проведения карантинного контроля государственный инспектор управления установил, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью. Таким образом, согласно решению комиссии Таможенного союза № 318 «Об обеспечении карантина растений в ЕАЭС», этот документ является недействительным.

Ввоз семян овощных культур на территорию Российской Федерации запрещен. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.