Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Собираемся в школу!
Десантный взвод-2020
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Резиновые сапоги: за и против
Рецепт идеального вечера
Вечное движение жизни
Новая эра городской среды
Медсправки Для водителей
В помощь бизнесу
Здесь будет город-парк
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Псковские силовики обезвредили «террористов»
 
 
 
ещё Общество 17.08.2020 07:022 В России предложили дать выходной родителям первоклассников 17.08.2020 17:210 Акция «Дорога к школе» продолжается в Псковской области 17.08.2020 17:080 54 килограмма семян не прошли контроль в Псковской области 17.08.2020 16:540 Минпросвещения: Вопрос о ношении масок учителями будут решать регионы 17.08.2020 16:460 Более 35 тысяч деклараций поступило в налоговые органы Псковской области 17.08.2020 16:370 Псковичей приглашают написать «Диктант Победы»
 
 
 
Самое популярное 15.08.2020 19:487 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020 18:4417 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 10.08.2020 12:320 В Псковскую область придет похолодание 12.08.2020 23:448 Стали известны подробности ДТП, унесшего жизнь ребенка в Невельском районе. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2020 09:123 Певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

54 килограмма семян не прошли контроль в Псковской области

17.08.2020 17:08|ПсковКомментариев: 0

Псковский Россельхознадзор запретил ввоз партии семян из-за не полностью оформленных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» запрещен ввоз 54 килограммов семян овощных культур для посева (капуста цветная, белокочанная, стручковый и сладкий перец, шпинат). Семена, произведенные в Румынии, следовали автомобильным транспортом из Риги в адрес фирмы, занимающейся выращиванием овощей и расположенной в Москве.

В ходе проведения карантинного контроля государственный инспектор управления установил, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью. Таким образом, согласно решению комиссии Таможенного союза № 318 «Об обеспечении карантина растений в ЕАЭС», этот документ является недействительным.

Ввоз семян овощных культур на территорию Российской Федерации запрещен. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас ситуация в Белоруссии после президентских выборов?
В опросе приняло участие 702 человека
17.08.2020, 17:210 Акция «Дорога к школе» продолжается в Псковской области 17.08.2020, 17:080 54 килограмма семян не прошли контроль в Псковской области 17.08.2020, 17:050 Подозреваемый в наезде на Рижском проспекте взят под стражу 17.08.2020, 16:540 Минпросвещения: Вопрос о ношении масок учителями будут решать регионы
17.08.2020, 16:460 Более 35 тысяч деклараций поступило в налоговые органы Псковской области 17.08.2020, 16:370 Псковичей приглашают написать «Диктант Победы» 17.08.2020, 16:261 В России запретили движение «АУЕ»* 17.08.2020, 16:182 Опубликована новая видеозапись резонансного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
17.08.2020, 16:164 Кто ответственный за средневековье? 17.08.2020, 16:040 В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии 17.08.2020, 16:001 Псковичке заблокировали карту с детским пособием 17.08.2020, 15:450 «The Пляж»: формула вкусного отдыха с великолепным видом в историческом центре Пскова
17.08.2020, 15:350 «Единая Россия» разработала законопроект, направленный на повышение доступности лекарств 17.08.2020, 15:270 Ферму в новосокольнической деревне Насва построят к 1 октября 17.08.2020, 15:230 Сбербанк запустил промовклад «Встречай осень» с повышенной ставкой 17.08.2020, 15:200 В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
17.08.2020, 15:000 Пьяный мужчина попытался обокрасть фирму в Великих Луках 17.08.2020, 14:490 «Сберкампусы» торжественно открыты в двух псковских школах 17.08.2020, 14:456 В Псковской области заложили капсулу на месте будущего завода по убою скота 17.08.2020, 14:352 В церкви святой Троицы в Мелетово обвалился карниз. ВИДЕО
17.08.2020, 14:330 Алкоголь и продукты похитил из магазина великолучанин 17.08.2020, 14:210 Иностранные участники «Десантного взвода» посетили исторические места Псковской области 17.08.2020, 14:080 Детский сад «Солнышко» в Порхове открылся после реновации 17.08.2020, 14:000 Евгения Зима с новой программой примет участие в концерте «Спасибо Медикам» в Пскове
17.08.2020, 13:470 Псковские волонтеры рассказали о поисках пенсионерки, которая 18 дней провела в лесу и выжила 17.08.2020, 13:311 Справка на водительские права в Пскове. Где и как сделать, сколько стоит 17.08.2020, 13:242 В день рождения россиянам разрешили уходить с работы раньше, но с условием 17.08.2020, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум», посвященной ситуации в Белоруссии
17.08.2020, 12:550 Псковичи могут бесплатно отправить одну международную посылку Почтой России 17.08.2020, 12:443 Создание нового мурала завершается на Ипподромной в Пскове 17.08.2020, 12:420 «Постскриптум»: О ситуации в Белоруссии и убивающем псковский бизнес коронавирусе 17.08.2020, 12:180 Команда Алжира прибыла в Псков для участия в «Десантном взводе»
17.08.2020, 11:550 Псковские спортсмены завоевали «золото» на первенстве по легкой атлетике среди юниоров 17.08.2020, 11:439 На трассе Петербург — Псков заметили колонну техники без номеров 17.08.2020, 11:392 25 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки 17.08.2020, 11:391 ПЛН-ТВ: Как бороться с вандализмом?
17.08.2020, 11:389 Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет повторных выборов 17.08.2020, 11:291 Пскович украл 24 бутылки шампуня из магазина на Юбилейной 17.08.2020, 11:194 Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем 17.08.2020, 11:090 Кошелек с крупной суммой денег похитили у великолучанки в торговом центре
17.08.2020, 10:572 Эксперты рассказали о средних зарплатах в Псковской области во всех сферах 17.08.2020, 10:440 11 домов в центре Пскова временно остались без горячей воды 17.08.2020, 10:400 В Пушкиногорском районе 16-летний мотоциклист съехал в кювет и получил травмы 17.08.2020, 10:370 Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области с 17 августа
17.08.2020, 10:130 Вращение звезд вокруг Полярной звезды запечатлели в Псковской области. ФОТО 17.08.2020, 10:101 В Пскове восстановят работу светофора на перекрестке Инженерной и Индустриальной 17.08.2020, 09:570 Оставлен в силе приговор в отношении псковича, убившего мужчину ради брака с его женой 17.08.2020, 09:500 Артиллерийский снаряд обезвредили в лесу вблизи Опочки
17.08.2020, 09:495 Евгений Минченко: В Белоруссии отрабатывается сценарий 2024 года в России 17.08.2020, 09:430 Здание старого морга горело в Пскове 17.08.2020, 09:423 Ученые рассказали о способности хлопковой ткани защищать от коронавируса 17.08.2020, 09:240 Пенсионерка сгорела в своем доме в Великолукском районе
17.08.2020, 09:220 Цифровые сервисы Сбербанка признаны лучшими в Европе 17.08.2020, 09:110 Житель Палкинского района осужден за кражу денег с банковского счета знакомой 17.08.2020, 09:011 Врач назвала вредный для почек продукт 17.08.2020, 08:481 Россельхознадзор предложил новый способ борьбы с санкционной продукцией
17.08.2020, 08:390 Начался второй этап испытания вакцины «Вектора» от коронавируса 17.08.2020, 08:215 Граждане смогут подать жалобы на чиновников через госуслуги 17.08.2020, 08:040 Рост продаж палаток и рюкзаков зафиксировали в России 17.08.2020, 07:481 Власти готовы не закрывать ТЦ в случае второй волны пандемии
17.08.2020, 07:334 Россельхознадзор сообщил о создании вакцины от коронавируса для кошек 17.08.2020, 07:160 Кабмин выступает за продление мер поддержки медикам-борцам с COVID-19 17.08.2020, 07:022 В России предложили дать выходной родителям первоклассников 16.08.2020, 23:590 Рейтинг политической активности. В зеркале Белоруссии
16.08.2020, 22:103 «Мерседес Актрос» выйдет на уборку улиц Пскова зимой 16.08.2020, 21:470 Фотофакт: «Лежачий полицейский» с сюрпризом 16.08.2020, 21:261 17 августа в Псковской области будет облачно и сухо 16.08.2020, 21:125 Долги за капремонт переходят новому собственнику вместе с покупкой квартиры
16.08.2020, 20:429 Где безопасность на шестиполосной дороге? – активист «Убитых дорог» о ДТП на Рижском проспекте 16.08.2020, 20:100 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Острове 16.08.2020, 19:582 Фотофакт: У Мирожского монастыря появились пешеходные дорожки 16.08.2020, 19:264 МВД допустило гибель активиста в Минске от выстрела
16.08.2020, 19:030 Росгвардия приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны Псковской области 16.08.2020, 18:2713 Дом №4 на улице Труда продают в Пскове 16.08.2020, 18:090 Первая группа школьников прибыла в Псков для участия в культурно-просветительском маршруте по нацпроекту 16.08.2020, 17:446 Экс-депутата хотели оштрафовать за прогулку в парке 9 мая в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.