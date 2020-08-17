Общество

«Сберкампусы» торжественно открыты в двух псковских школах

Торжественная линейка по случаю открытия летнего образовательного интенсива «Сберкампус» состоялась сегодня, 17 августа, в школах №9 и №47. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В открытии приняли участие начальник городского управления образования Анна Кузыченко, руководство школ, наставники интенсивов и учащиеся.

С приветственным словом к присутствующим обратилась директор школы №9 Елена Зубарева: «У вас есть удивительная возможность путешествовать в пространстве и времени. В пространстве - потому что все крупные компании и предприятия работают именно в таком режиме. Во времени - потому что совсем скоро все будут учиться по данной системе, и именно вы имеете возможность сделать этот шаг первыми».

С 17 по 21 августа дети в возрасте от 12 до 18 лет примут участие в образовательном интенсиве. В течение недели они будут изучать цифровые, инженерные IT и нано-технологии, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.

Каждый участник интенсива самостоятельно выбирает направление деятельности и кейс, над решением которого он будет работать на протяжении этих 5 дней. На выбор предоставлено 4 трека в 47 школе: инженерные системы - умный дом, исследовательский - охотники за голосами, виртуальные миры - идеальный класс, картография и урбанистика - я создаю карту; в 9 школе - математические - многоугольники и их свойства и кусочно-заданная функция, исследовательский - по следам Великой Орды и охотники за микробами, картография и урбанистика - я создаю карту.

В ходе образовательного интенсива резиденты будут заряжаться утренней энергией с популярными российскими звездами, отметили организаторы.

В завершение линейки директора школ пожелали удачи резидентам Сберкампуса, успешной проектной деятельности и новых ярких впечатлений.

Напомним, псковские средние школы № 47 и №9 выиграли федеральный грант по проекту «Сберкампус». Сберкампус - это пространство образовательных интенсивов в формате буткемпа, которые подразумевают смешение в процессе обучения онлайн- и офлайн-форматов, именно поэтому всех участников ждет не только работа на школьной цифровой платформе, но и проектная деятельность, участие в общекультурных мероприятиях, дискуссионные площадки и обмен опытом с наставниками и юными коллегами.