Общество

Псковичке заблокировали карту с детским пособием

Псковичка пожаловалась на судебных приставов, которые заблокировали карту с детским пособием. Обращение размещено 17 августа на сайте губернатора Михаила Ведерникова.

«На прием к ним мне никак не записаться, до них не дозвониться, всегда занято. А если не занято, то трубку не берут. Приехала к ним на Горького 1, они отправляют меня в банк, в банке сотрудники не могут мне выплатить, так как приставы арестовали эти деньги. В банке сказали, что должен быть дополнительный код, что это детское пособие. Я позвонила в соцзащиту, там сказали, что следующие переводы будут с этим кодом, а деньги за полгода могут вернуть, только если пристав снимет арест со счета. Но, как я писала выше, к ним не попасть», - говорится в обращении.

Женщина не может собрать детей в школу и детский сад, поскольку денежные средства арестованы. «Две недели мотаюсь из банка к приставам и наоборот. Помогите, пожалуйста», - заключила она.