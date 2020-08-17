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Общество

Эксперт: Необходимо усилить борьбу с подростковым курением в Псковской области

18.08.2020 12:04|ПсковКомментариев: 0

С 11 августа кратно увеличились штрафы для тех, кто продает любую никотиносодержащую продукцию несовершеннолетним: это касается не только сигарет, но и снюса, вейпов и других подобных товаров.

При этом владельцы торговых точек, нарушивших закон, не смогут переложить всю вину на продавца, отделавшись минимальным убытком – штрафы для физических лиц увеличились в разы и составляют несколько десятков тысяч рублей. Теперь дело за тем, чтобы активнее выявлять нарушения на местах.

С распространением курения среди несовершеннолетних активно борются общественные организации. Активисты отмечают, что в каждом регионе, где проводится такая работа, есть свои особенности. В Псковской области таковой стала повышенная «отзывчивость» взрослых на просьбу несовершеннолетних купить им табачную продукцию. Дети здесь регулярно пользовались такой помощью.

Но есть и общие проблемы, которые сегодня объединяют все регионы. Одним из таких относительно новых вызовов стало распространение контрабандного табака. Это явление наносит ущерб не только легальному бизнесу, но и способствует приобщению подростков к курению, отмечает исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. Мы попросили ее подробнее рассказать о том, как борются с подростковым курением в Псковской области.

- Анна, расскажите, пожалуйста, что собой представляет Совет, каковы его задачи и результаты работы?

- Совет объединяет в себе неравнодушных к проблеме подросткового курения людей. Среди них педагоги, социальные работники, медики, бизнесмены. В этом году нашей работе на этом поприще исполняется уже двадцать лет. На момент начала деятельности масштаб проблемы просто поражал – около 60% подростков по всей стране пробовали курить или делали это постоянно. И такие цифры мы отмечали в большинстве регионов.

Ситуация начала радикально меняться после того, как в 2001 году был введен федеральный закон, запрещающий продажу табачных изделий несовершеннолетним и устанавливающий ответственность для тех, кто нарушил запрет. Как мы довольно скоро выяснили, в подавляющей части розничных торговых точек об этом запрете не было известно. Поэтому на первом этапе работы мы занимались информированием.

Дальнейшие наблюдения показали, что знание закона не обеспечивает его соблюдение. Поэтому следующий этап включал обучающие семинары и мониторинг ситуации. Мы начали проводить тренинги для продавцов, где рассказывали о санкциях за нарушение закона, и о том, как необходимо общаться с юными покупателями, которые требуют продать им сигареты. Грамотный и четкий отказ со стороны продавцов позволяет уменьшить доступность табака для несовершеннолетних.

И хотя введенные на тот момент штрафы были, по многим меркам, символическими, совместная работа по выявлению и пресечению нарушений дала свои плоды. На сегодняшний день в постоянном или ситуативном употреблении табака замечены около 20-30% подростков. Это вдвое меньше, чем было. Подчеркну, в этом заслуга не только законодателей, но и общественников и неравнодушных граждан, заинтересованных в решении проблемы подросткового курения.

Поскольку подростки часто подражают поведению взрослых, важен пример, который демонстрирует общество. С введением запрета на курение в общественных местах, с общей сменой восприятия курящих подростков как обыденного явления и отсутствием табака на витринах магазинов ситуация в этом отношении улучшилась во всей стране.

Сейчас Совет занимается привлечением внимания к проблеме властей, бизнеса и граждан. Мы проводим контрольные закупки, передаем эти данных в контролирующие инстанции. Ведется просветительская работа на самых разных уровнях – мы обращаемся в СМИ, проводим семинары для сотрудников торговли, обращаемся к представителям органов власти в ходе участия в публичных мероприятиях. В планах – подготовка материалов для образования родителей и учителей, способы успешно отучить ребенка от сигарет.

- Как давно Совет работает в Псковской области? Каких результатов удалось добиться?

- Этот регион стал первым после Санкт-Петербурга, где Совет начал активную работу еще в 2009 году. С 2014 года мы начала проводить регулярный мониторинг ситуации в торговых точках. Путем контрольных закупок с участием тайных покупателей мы выяснили, что на тот момент нарушение запрета на продажу табака несовершеннолетним составляло 56%.

Мы обнаружили также местную особенность – дети здесь регулярно пользовались помощью взрослых покупателей табачных изделий, несмотря на уже действовавший запрет. Этот факт лег в основу новой нормы - закона, вводящего административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в табакокурение, принятого в 2013 году.

Сейчас в Псковской области Совет активно взаимодействует с правительством региона. С 2018 года мы участвуем в работе профильной комиссии при губернаторе, которой он лично уделяет заметное внимание.

На данный момент к существующим нарушениям в части продажи табака несовершеннолетним добавилась новая проблема – торговля нелегальной продукцией. Это сигареты, произведенные в подпольных цехах или ввезенные из ближнего зарубежья, в основном из Белоруссии или Казахстана. С такой продукции не платятся никакие сборы, а потому продают в разы дешевле – в среднем по 45-60 рублей за пачку. Естественно, что не обладающие большими карманными деньгами подростки стараются покупать себе сигареты именно в местах, где торгуют такой продукцией. И там им охотно ее продают.

- А каков масштаб проблемы в Псковской области сейчас? Что еще стоит предпринять?

- Как мы убедились, в Пскове подросток может купить нелегальные сигареты в 9 случаях из 10. Безусловно, дело как в чрезмерной доступности нелегальных сигарет из-за масштабных перетоков из Белоруссии, так и в работе правоохранителей, которая могла быть активизирована. За последний год Совет направил в Роспотребнадзор 60 адресов торговых точек, где реализуют нелегальные сигареты.

Стоит отметить, что успешные примеры совместной борьбы с нелегальной торговлей существуют. Например, одной из наиболее эффективных акций был совместный рейд с Торгово-промышленной палатой Псковской области, в результате которого мы проинспектировали 50 торговых точек, где по нашим оценкам была особенно высокая вероятность продажи нелегальных сигарет. В 30 из них была обнаружена контрабанда.

В связи с этим хочу отметить, что кратное увеличение штрафов за продажу никотиносодержащей продукции подросткам – это, безусловно, положительный шаг. Однако для выявления и пресечения этой деятельности очень важна оперативность на местах. В частности, отлаженное взаимодействие между общественными организациями, Роспотребнадзором и МВД. К примеру, выявляя факт продажи табака несовершеннолетнему в ходе контрольной закупки, важно составить протокол о нарушении на месте, не откладывая проверку на несколько дней и не передавая ее другому ведомству, что, к сожалению, часто случается. Для этого нужно, чтобы и Роспотребнадзор, и полиция активнее сотрудничали с общественными организациями и оперативно реагировали на информацию граждан о точках продажи табака несовершеннолетним или местах, где торгуют контрафактом.

В том, что таких обращений от граждан станет вскоре больше, я практически уверена. Этому будет способствовать введение обязательной маркировки табачных изделий. Теперь информацию о том, где была произведена и кем продана каждая пачка, может узнать каждый, отсканировав цифровой код на пачке сигарет в приложении «Честный знак» на своем смартфоне.

Пресекать продажу нелегальных сигарет, это, конечно, задача правоохранителей, но без помощи общества с этой проблемой не справиться. Мы призываем граждан к непримиримому отношению к подростковому курению и активной поддержке борьбы с ним – если вам стал известен факт продажи табачных изделий несовершеннолетним, сообщите о точках продаж в Роспотребнадзор, полицию или Совет по проблеме подросткового курения.

Теги: #курение #запрет #профилактика
Источник: Псковская Лента Новостей
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