Общество

В России запретили движение «АУЕ»*

Верховный суд по иску генерального прокурора РФ запретил деятельность движения «Арестантское уголовное единство», члены которого причастны к массовым беспорядкам и экстремизму.

«Сегодня Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора РФ и признал движение "Арестантское уголовное единство" экстремистским, а также запретил его деятельность», - цитирует сообщение Генпрокуратуры «Интерфакс».

В суде установлено, что «АУЕ» является хорошо структурированной и управляемой организацией - молодежным движением экстремистской направленности. По данным Генпрокуратуры, участники движения совершали экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», - добавили в надзорном ведомстве.

Там полагают, что запрет «АУЕ» позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства.

Члены неформального молодежного сообщества АУЕ (также расшифровывается как «арестантский уклад един») пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на так называемый общак, устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром.

*В материале упомянута организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.