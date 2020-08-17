Общество

Псковичей приглашают написать «Диктант Победы»

«Диктант Победы» пройдет в Псковской области в онлайн и офлайн-форматах. Всего на территории региона будет работать более 36 площадок для тестирования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения партии «Единая Россия».

Принять участие во всероссийской акции, посвященной 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении. Тем, кто хочет проверить свои знания об истории, предстоит пройти тестирование из 25 вопросов. Из них пять будут связаны с территориальной спецификой федерального округа, в котором проводится диктант.

Участники акции из числа выпускников школ могут рассчитывать на бонус: по договоренности с Министерством просвещения хорошие результаты теста учтут при поступлении в вузы. Подготовиться к диктанту можно на официальном сайте проекта, где разместили онлайн-тесты и материалы от Российского исторического общества.

«Единая Россия» выступает одним из организаторов акции. Диктант планируется провести во всех населенных пунктах России с численностью более 5 тыс. человек. Ориентировочное количество площадок на территории РФ и за рубежом — около 7,5 тыс.

Акция впервые прошла 7 мая 2019 года во всех 85 регионах РФ, а также в 23 иностранных государствах. В общей сложности участие в «Диктанте Победы» приняли 105 тыс. человек.