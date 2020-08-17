Общество

Акция «Дорога к школе» продолжается в Псковской области

Активисты партпроектов «Безопасные дороги и «Крепкая семья» в преддверии начала учебного года проводят акцию «Дорога к школе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

В рамках мероприятия проходят рейды по образовательным учреждениям и осмотр прилегающих и школьных территорий на предмет их безопасности для детей. Основные требования - наличие ограждений, искусственных неровностей, дорожных знаков и разметки - должны быть строго соблюдены.

В областном центре такие рейды проводятся еженедельно. Активисты партпроектов, депутаты Псковской городской Думы, осматривают школы, расположенные на их избирательных округах.

«Наша задача - до начала учебного года проверить порядка 70% учебных заведений, выявить недочеты и успеть их исправить до того, как дети пойдут в школу», - пояснил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов.

В Пскове в рамках акции «Дорога к школе» общественники провели уже 14 рейдов по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для нахождения детей. Проверено 20 школ.

Территория, прилегающая к гуманитарному лицею №15, по итогам мониторинга никаких нареканий не вызвала. На ряде объектов требовалось произвести небольшие по объему работы. К примеру, в ходе мониторинга прилегающей территории у милицейско-правового лицея, общественники обратили внимание на необходимость выкашивания высокой травы вдоль дороги, которая закрыла видимость пешеходного перехода.

По пути следования к школе №3 опасным местом был назван мостик через Чертов ручей, где необходимо установить перила. При проверке прилегающей территории к школе №17 участники рейда указали на отсутствие пешеходного перехода на улицу Новгородскую и плохо видимую разметку. Кроме того, на прилегающих к некоторым образовательным учреждениям территориях были выявлены аварийные деревья, которые могут создать опасность на маршрутах движения школьников во время непогоды и сильного ветра.

«Все выявленные в ходе рейдов недочеты фиксируются, обращения направляются для принятия мер по их исправлению в соответствующие структуры администрации города. С управлением образования у нас очень конструктивное взаимодействие. Они, со своей стороны, также следят за ситуацией, все заявки оперативно передают в управление городского хозяйства. Также активны и сами директора школ. Небольшие недочеты исправляются быстро. Самые большие затратные работы – это ограждения школ, а то, что можно сделать быстро – никаких бумажных проволочек мы не наблюдаем, вопросы решаются, можно даже сказать, с устного обращения. К примеру, на моем округе выкос травы вдоль дороги у милицейско-правового лицея был произведен сразу после того, как мы обратили внимание на этот недочет. Сейчас уже можно сказать, что в областном центре школы в целом готовы к началу учебного года, ребята пойдут по безопасным маршрутам. Хотелось бы поблагодарить директоров школ за работу по подготовке школ и пожелать, чтобы учебный год начался традиционно, и дети вернулись в школы и сели за парты», - отметил Иванов.

К проведению акции «Дорога к школе» подключились все отделения партии в муниципалитетах региона.