Общество

Плановый ремонт тепловых сетей завершили на Псковской ГРЭС

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» возобновила подачу горячей воды в поселке Дедовичи 17 августа, завершив летнюю ремонтную программу по подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

По итогам работ проведена гидравлическая опрессовка трубопроводов. В результате испытаний дефекты не выявлены, теплосеть своевременно введена в эксплуатацию.

Накануне энергетики включили в работу электрический водогрейный котел, сетевые насосы и приступили к подключению и заполнению отключенных участков тепловых сетей.

В период останова теплофикационного оборудования специалисты заменили 108 погонных метров магистрального трубопровода, провели ревизию запорной арматуры по всей протяженности тепловых сетей, выполнили ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников по результатам предремонтных испытаний. Полностью восстановить дорожную инфраструктуру планируется после усадки грунта.

«Наша главная задача – подготовить тепловые сети к бесперебойной работе в осенне-зимний период, – отметил Владимир Станкевич, заместитель главного инженера Псковской ГРЭС. – В течение двух недель наши специалисты выполнили большой объем работ, обеспечив надежное функционирование станции и системы теплоснабжения поселка для успешного прохождения будущего отопительного сезона».