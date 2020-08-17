Общество

Псковские подростки убрали мусор в Корытовском лесопарке

Подростки из лагеря труда и отдыха, который функционирует на базе вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 города Пскова, убрали мусор в Корытовском лесопарке. Содействие в проведении уборки оказал региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

В мероприятии приняли участие 12 учащихся и два педагога. Региональный оператор предоставил фирменные пакеты для ТКО и перчатки, а также организовал вывоз собранного в лесу мусора.

«Мы решили занять ребят чем-то интересным и полезным. Попросили у регоператора помощи в организации уборки в лесопарковой зоне, и нам пошли навстречу, - рассказал воспитатель вечерней школы № 1 Андрей Шершеневич. - Ребятам от 14 до 17 лет. Они работают за деньги - оплату труда производит центр занятости - и при этом трудятся на благо города и экологии».

За 1,5 часа участникам уборки удалось собрать 19 пакетов отходов, большую часть из которых составили пластиковые изделия. Также в лесу обнаружилось много стекла, оберток и даже телевизор.

«Мы прошли небольшую территорию и собрали очень много мусора. Подумайте: когда вы приедете сюда или в любой другой лес, захотите ли вы быть рядом с 19 пакетами отходов?» - обратилась к горожанам участница субботника, ученица вечерней школы Анна Смирнова. Она рассказала, что уже не первый раз участвует в субботнике, но лес в Корытово запомнится именно обилием мусора. «Сегодня мы сделали важное дело, прежде всего, для себя - сами когда-нибудь сюда приедем отдыхать», - добавила девушка.

«Я бы пожелал всем, кто мусорит в лесу, все-таки подумать над тем, что они делают. Рано или поздно вы сами тут окажетесь или ваши дети. Вряд ли кому-то понравятся горы мусора под ногами», - отметил Андрей Шершеневич.

Региональный оператор регулярно оказывает содействие инициативным группам жителей Псковской области в проведении субботников в излюбленных местах отдыха. «Если кто-то хочет навести порядок на берегу реки или озера, в лесной зоне или другом месте, где требуется уборка, мы только за. Нужно поддерживать такие инициативные группы людей, которых объединяет идея сделать мир вокруг себя лучше», - подчеркнул директор филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст.