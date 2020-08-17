Общество

В деревне Родина Псковского района дали горячую воду

В деревне Родина Псковского района дали горячую воду. Об этом 17 августа сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Из-за долгов и сложного экономического положения на местном предприятии ЖКХ без горячего водоснабжения оставались порядка 1800 человек.

«Во взаимодействии с ПАО «Газпром» оперативно приняли необходимые меры для решения сложившейся проблемы. Получилось значительно быстрее, чем изначально прогнозировалось, за что выражаю благодарность нашим партнерам и лично Сергею Густову. Дальше второй этап решения вопроса. Более сложный и длительный, но, главное, что люди уже не будут страдать», - написал губернатор.