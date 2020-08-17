Общество

В путешествие снетка играют общественники с детьми в оздоровительных лагерях региона

В детских оздоровительных лагерях Псковской области проходят Дни Чудского озера (Дни экологического просвещения), подготовленные Псковской областной общественной организацией «Чудской проект». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, на прошлой неделе Дни Чудского озера прошли в лагере «Солнечный» Печорского района с участием более 50 школьников. На этой и следующей неделях мероприятия состоятся в лагерях «Стремительный» Печорского района и «Радуга» Гдовского района.

Непосредственно работу с детьми осуществляют сотрудники летних лагерей согласно разработанной «Чудским проектом» программе и предоставленным материалам. В программу Дней включены экологические игры, квесты и викторины, направленные на знакомство с природой родного края. Младшие школьники могут попробовать свои силы в настольной игре «Путешествие снетка Буля в Чудском озере» и познакомиться с жизненным циклом этой самой популярной рыбки Чудского озера. Для старшеклассников подготовлены викторины о Псковско-Чудском озере, раздельном сборе мусора, квесты на знание принципов экологического потребления, напольная игра «Жизнь без отходов».

Отвечая на вопросы квестов и викторин, играя в экологические игры, школьники могут заработать Экобонусы, которые по завершении мероприятия можно обменять на призы и сувениры от ПООО «Чудской проект». Кроме традиционных детских подарков ребятам вручаются настольные игры «Путешествие снетка Буля в Чудском озере», определитель «Птицы Псковской области» и путеводитель «Экологические тропы Псковской области».

Целью проведения Дней Чудского озера является привитие бережного отношения к природе родного края, знакомство с экологическими ценностями Псковской области и Псковско-Чудского озера.

Мероприятие проводится в рамках проекта ER101 GreenMind (полное название — «Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье») при поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.