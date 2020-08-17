Общество

Документацию подготовят для обустройства стадиона Лычевской школы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Великолукский район в понедельник, 17 августа, посетил Лычевскую среднюю школу в деревне Дубрава-1. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в 2020 году в рамках госпрограммы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014–2020 годы» в школе проведен капитальный ремонт спортивного зала. Объем вложенных средств из консолидированного бюджета составил 1,25 млн рублей.

Руководитель учебного учреждения Борис Захаров отметил, что в рамках экономии в спортзале будет проведены ряд дополнительных работ. Обустроены раздевалки. По программе «Самбо в школу» ожидается поставка борцовского ковра. Борис Захаров отметил, что ученики школы добиваются значительных спортивных успехов, но здесь нет благоустроенной спортивной площадки на открытом воздухе.

Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов отметил, что на 2021–2022 годы есть возможность принять участие в программах Министерства спорта РФ, в рамках которых можно будет благоустроить пришкольный стадион: установить турники и обустроить плоскостные сооружения.

«У нас одинаковая позиция для всех муниципалитетов — район делает проектно-сметную документацию, а мы изыскиваем возможности, чтобы она была обеспечена деньгами», — отметил глава региона и дал соответствующее поручение исполняющему полномочия главы района Алексею Кузьмину.

В настоящий момент в школе ведется частичный ремонт кровли. Проводится и обустройство кабинетов для центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Оборудование планируется поставить к началу учебного года. Современная образовательная среда появится в учреждении благодаря региональному проекту «Современная школа» по направлению «Образование».

Во время осмотра здания глава региона посетил помещение, приспособленное под пищеблок. В настоящий момент оно прошло проверку Роспотребнадзора, оборудовано всем необходимым для обеспечения школьников горячим питанием. В здании предусмотрен обеденный зал на 80 мест, прием пищи проходит в 2 смены. Глава региона положительно оценил работы по подготовке школы в данном вопросе и отметил, что согласно постановлению правительства РФ Псковская область в текущем году получила более 86 млн рублей на обеспечение горячим питанием школьников. Средства будут направлены в муниципалитеты.

Глава региона пообщался с педагогами и спросил их мнение по поводу проведения торжественных линеек 1 сентября для школьников 1-го, 9-го и 11-го классов с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. «Этого хотят родители, но в этом вопросе мы должны прислушаться и к учителям», — отметил глава региона.

Представители школы положительно оценили данную инициативу и отметили, что это особенно важно для первоклашек. Борис Захаров подчеркнул, что образовательный процесс в школе также будет организован с учетом мер противовирусной безопасности: потоки учеников начальных и средних классов будут разделены, за каждым классом закрепят свой кабинет.

По итогам посещения учебного учреждения губернатор дополнительно дал поручение разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту здания школы, который до этого момента еще ни разу не проводился. «Нам необходимо понимать объемы, чтобы при появлении средств мы могли планировать работы», — отметил губернатор.

Лычевская средняя школа расположена в двухэтажном здании 1968 постройки. В учреждении обучаются 145 детей, еще порядка 100 ребят являются воспитанниками филиала — детского сада «Журавушка». Для 20 детей организован централизованный подвоз к учреждению. В школе работают 14 педагогов.