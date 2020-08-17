Общество

ДК ЛК Великих Лук открывает продажу билетов

ДК ЛК Великих Лук открывает продажу билетов. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора по культурно-массовой работе МБУК «ДК ЛК» Мария Титенкова, согласно указу губернатора №152-УГ от 14.08.2020 учреждениям культуры разрешено осуществлять концертную деятельность при соблюдении всех требований Роспотребнадзора при заполнении зала не более 50% от общей вместимости.

С 20 августа Дом культуры Ленинского комсомола открывает продажу билетов на концертные программы на новый творческий сезон. Подробная информация о концертах на официальном сайте и в социальных сетях Вконтакте и инстаграм. Режим работы кассы ДК ЛК остается прежним: ежедневно с 12.00 до 19.00.

Тематические вечера отдыха, проходящие по субботам с 19.00, будут продолжены. Первая встреча состоится 22 августа. Количество мест ограничено.