Общество

Губернатор предложил организовать ТОС в поселке Дубрава-1 для благоустройства двора

Губернатор Михаил Ведерников предложил переселенцам из аварийного жилья в поселке Дубрава-1 организовать ТОС для решения вопросов с благоустройством двора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, во время рабочего визита в Великолукский район 17 августа губернатор посетил строительную площадку жилого дома в поселке Дубрава-1.

Здесь в ходе реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» возводится трехэтажное здание на 56 квартир. Сюда переедут около 150 жителей аварийных домов. Всего планируется расселить 18 аварийных зданий послевоенной постройки, которые впоследствии подлежат сносу.

Губернатор вместе с исполняющим полномочия главы Великолукского района Алексеем Кузьминым, председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым и представителями подрядной организации осмотрел дом. Готовность объекта составляет 85%. Все общестроительные работы завершены. В здании ведется внутренняя отделка помещений и облицовка фасада. Начаты работы по благоустройству территории.

Глава региона положительно оценил скорость работы подрядчика при реализации проекта. Во время пребывания на объекте Михаил Ведерников пообщался с будущими собственниками квартир. Они отметили, что поселок заметно преображается, и поблагодарили главу региона за возможность переехать в комфортное жилье. «Нам теперь не нужно заботиться о заготовке дров, не нужно переживать и из-за качества инженерных сетей. Надеемся, что скоро переедем», - рассказала участница программы переселения.

На этот счет глава региона отметил, что переживать не стоит: «Работы ведутся в графике. Подрядчик у нас ответственный, уже не первый дом строит». Вместе с тем губернатор рекомендовал жителям поселка совместно с администрацией района продумать план развития придомовой территории: где установить детскую и спортивную площадки, где - парковку и другие объекты инфраструктуры, которые необходимы населению.

Михаил Ведерников обратил особое внимание на возможность организации территориально-общественного самоуправления. «В этом году мы уже разыграли 10 млн рублей, еще 2 выделены на проведение второго конкурса ТОСов. Если все будет хорошо, мы эту сумму будем наращивать. Чтобы у каждого была возможность обратиться со своим проектом и сделать свой двор лучше. Это хороший инструмент, и им надо пользоваться»,- подчеркнул губернатор.

В продолжение общения Михаил Ведерников с жителями поселка Дубрава-1 обсудил ряд актуальных вопросов: газоснабжение и автобусное сообщение, ремонт дорожной инфраструктуры в населенном пункте и др. По итогам глава региона дал ряд поручений, в рамках которых профильные специалисты проработают пути решения по данным направлениям.

Напомним, строительство многоквартирного жилого дома в поселке Дубрава-1 осуществляет строительная организация «СМУ-44». Из консолидированного бюджета на эти цели выделено 80 млн рублей. В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья трехэтажный дом строится и в Дновском районе.