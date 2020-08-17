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Общество

Численность свиней выросла на 11,1% в хозяйствах Псковской области

17.08.2020 20:07|ПсковКомментариев: 0

«Псковстат» рассказал о поголовье скота и птицы на 1 августа 2020 года. Как сообщается в материалах службы статистики, в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 августа 2020 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 67,8 тыс. голов, из него коров – 32,4 тыс.; свиней – 1434,4 тыс., овец и коз – 33,2 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях сосредоточено 78 процентов поголовья крупного рогатого скота, почти все поголовье свиней – 99,9 процента. В хозяйствах населения содержится 82 процента овец и коз.

В хозяйствах всех категорий сокращение поголовья по сравнению с соответствующей датой прошлого года отмечалось по всем основным видам скота, кроме поголовья свиней, численность которого выросла на 11,1 процента.

Теги: #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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