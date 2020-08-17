Общество

Безнравственно обирать семьи по дороге к морю - лидер «Справедливой России»

Снизить тарифы и ввести дополнительные льготы на проезд по платным автодорогам в летний сезон предлагает лидер партии и «Справедливой России» и руководитель фракции «справедливороссов» в Государственной Думе Сергей Миронов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия».

«В этом году отечественные курорты в безусловном приоритете у российских отпускников. Многие для пути к местам отдыха выбирают автомобиль как наиболее экономный способ добраться всей семьей до моря. Но эта экономия съедается повышенными сезонными тарифами на проезд по платным дорогам. Хотя, казалось бы, в условиях, когда государство в приоритетном порядке помогает семьям с детьми, самое время позаботиться о том, чтобы именно за летний семейный отдых люди не переплачивали. Сегодня популярные зарубежные курорты недоступны, сезон в детских оздоровительных лагерях по объективным причинам сорван, и альтернативы черноморскому побережью у наших граждан нет. Обирать их еще и по дороге к морю – безответственно и безнравственно», – считает председатель партии «Справедливая Россия».

В этом году госкомпания «Автодор» ввела повышенные сезонные тарифы на проезд с 28 июля по 31 октября. В компании объясняют это стремлением регулировать увеличившийся поток.

«В результате без того высокие затраты на летний отдых становятся еще выше из-за дорожных сборов, – прокомментировал Сергей Миронов. – Считаю, что вопрос это не ведомственный. Государство не должно устраняться от ситуации. Нужно внедрять систему льгот для семейного проезда и пересмотреть практику сезонного повышения тарифов в отпускной период. А деньги надо зарабатывать развитием придорожного сервиса, чтобы поездка к морю была комфортной и неутомительной».