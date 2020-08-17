Общество

Псковская таможня проведет акцию «На что жалуетесь?»

Акцию «На что жалуетесь?» проведет Псковская таможня 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Участникам внешнеэкономической деятельности и физлицам предоставляется возможность задать вопрос и высказать свои пожелания в рамках компетенции таможенного органа специалистам правового отдела таможни.

Акция состоится по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 46, кабинет №5, ОТОиТК №3 Псковского таможенного поста Псковской таможни. Время проведения мероприятия - с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, маску, перчатки.