Общество

Ученые назвали болезни, которые убивают незаметно

Есть болезни, которые развиваются в теле человека годами и незаметно убивают. О некоторых из них рассказали врачи, пишет u-news.

Так, на ранней стадии почти нет явных симптомов у диабета. Поводом для беспокойства могут стать жажда, сухость во рту, нечеткое зрение, частое мочеиспускание, — с такими симптомами люди редко обращаются к врачам. Приходят в больницу пациенты уже с запущенными формами, сетуют врачи.

Они добавляют, что незаметно развивается и синдром поликистоза яичников — это синдром, при котором в женском организме вырабатывается слишком много мужских гормонов. Этим страдают около 10% женщин детородного возраста. Врачи советуют обращать внимание на такие признаки, как прыщи, удлинение менструального цикла (более 35 дней), истончение волос или, наоборот, их активный рост.

Многие из нас живут с глаукомой и не догадываются, отмечают специалисты. Глаукома развивается очень медленно, она появляется из-за повышенного глазного давления, которое затрудняет циркуляцию жидкости в глазу. В результате зрение человека затуманивается, поле видимости сужается, что в итоге может привести к слепоте.

Наконец, еще одна страшная болезнь, которая развивается в организме почти незаметно, — это рак легких. На ранних стадиях заболевание практически никак не проявляется, однако зачастую, когда пациент обращается к врачу с явной симптоматикой, болезнь запущена и помочь уже почти никак нельзя. Медики советуют обращать внимание на боли в груди, хрипы, нехватку дыхания, сиплость и сухой кашель длительностью более 2-х недель. Курильщикам со стажем они советуют регулярно наблюдаться у врача.