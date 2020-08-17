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Общество

Псковичи поделились мнением, нужна ли школьная форма

18.08.2020 11:12|ПсковКомментариев: 0

Псковичи поделились мнением о том, нужна ли школьная форма. ЦДИ собрал мнения сторонников и противников обязательной повседневной формы одежды для учеников.

Острый вопрос ограничений из-за пандемии коронавируса заставляет родителей задуматься, есть ли смысл покупать форму в этом году. Многие считают, что универсальная для всех форма стирает грани между бедными и богатыми. Другие уверены, что форма — никому не нужный пережиток прошлого.

«Я считаю, что форма для школьников важна, но только в начальных классах. После 14-16 лет дети должны иметь возможность проявить свою индивидуальность и создавать свой стиль. Наличие условностей в одежде никак не влияет на знания и на дисциплину. А в эпоху пандемии покупка формы на деток-подростков, которые растут "как на дрожжах", становится ударом для каждой семьи. Более комфортная атмосфера в психологическом плане была в школе, когда дети носили то, что им хочется», - считает учитель иностранного языка Ольга Петрова. 

Некоторые родители полагают, что школьная форма «убивает» в ребенке индивидуальность. «Я против формы, но своей дочке уже ее купила. Так как это что-то типа входного билета в школу. Хотя, я считаю, что школьная форма "убивает" любое проявление индивидуальности. Человек с детства должен научиться организовывать свой внешний вид, овладеть этикетом, одеваться удобно, к месту. У ребенка должна быть возможность подумать и оценить, что больше подходит под определение приличия, строгости и скромности: рваные джинсы, футболка с дурацкой надписью или что-то другое. А сейчас стремление сделать всех одинаковыми походит на какой-то концлагерь...» - высказала мнение псковичка Ульяна Викторова.

Полный материал читайте на портале ЦДИ.

Теги: #школа #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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