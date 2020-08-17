Общество

Профильная смена программы «Поверь в себя 2020» открылась в Псковской области

Вторая профильная смена ценностно-ориентированной, реабилитационной программы «Поверь в себя 2020» открылась в Псковской области. Торжественная линейка с подъемом государственного флага состоялась на базе загородного учебного центра Псковского филиала Академии ФСИН России, там же пройдет вся смена лагеря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В мероприятии участвовали подростки из Пскова и Великих Лук, Псковского, Невельского, Опочецкого, Островского районов. Для ребят подготовлена образовательная, досуговая и спортивная программы. Проведение слета предусматривает соблюдение действующих противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве.

Реабилитационная программа «Поверь в себя» - проект реализуемый Управлением МВД России по Псковской области при поддержке администрации региона, совместно с Советом по молодежной политике города Пскова и Псковским филиалом Академии ФСИН России.