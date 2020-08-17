Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Александрой Лебедевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - директор туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней об «экономике» псковского туризма в 2020 году. Год назад, наверное, эта фраза была бы лишена смысла - год от года псковский туризм жил вполне взрослой жизнью. Этот год внес коррективы, для туристического сектора стал совершеннейшим форс-мажором. Как переживает псковский турбизнес коронавирусный 2020 год? Самое страшное уже позади или все еще впереди?

Ограничительные меры убивают псковский турбизнес или подтолкнули к открытию новых возможностей? Помогает ли власть псковским турфирмам или скорее мешает? Действительно ли у нас бум внутреннего туризма? Переживет ли псковский туризм вторую волну коронавируса? Есть ли будущее у псковского туризма?

Телефон студии прямого эфира 56-73-72.