Общество

Игорь Дитрих: Жалоб по обеспечению инсулином в этом году не было

В Псковской области проблема обеспечения лекарственными препаратами совсем недавно была весьма острой. Об этом заявил региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», член фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«В прошлом году была выдвинута инициатива, а потом принят и законопроект по обеспечению льготными лекарствами больных, перенесших острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда и коронографию. Данная категория больных получает льготные лекарства, в этом году жалоб на обеспечение не было. А вот в прошлые годы проблема льготников была острая. В нашем регионе часто обращались с жалобами по обеспечению инсулином. В этом году ко мне подобных обращений не было», - рассказал Игорь Дитрих.

Напомним, «Единая Россия» подготовила законопроект, совершенствующий лекарственное обеспечение. Документ, который развивает конкуренцию в этой сфере, может быть принят уже в осеннюю сессию.