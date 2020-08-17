Общество

Карантин по золотистой нематоде отменен в Стругокрасненском районе

В Стругокрасненском районе ликвидирована карантинная фитосанитарная зона по золотистой картофельной нематоде на площади 29 гектаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Согласно приказу ведомства, упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен особый режим по карантинному объекту – золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) на земельном участке, принадлежащем СХПК «Молодейский», расположенном в районе деревни Речки.

В 2008 году на землях сельскохозяйственного назначения СХПК «Молодейский» должностные лица Управления Россельхознадзора отобрали образцы почв. По результатам лабораторных исследований в них было выявлено наличие карантинного объекта – золотистой картофельной нематоды с низкой степенью зараженности. На участке были установлены карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим.

Ежегодно сотрудники Управления Россельхознадзора контролировали выполнение разработанной программы мероприятий по локализации и ликвидации карантинного объекта.