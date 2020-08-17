Общество

Псковская область занимает последнее место в СЗФО по числу выздоровевших от коронавируса

Псковская область занимает последнее место в Северо-Западном федеральном округе по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На первом месте в СЗФО по проценту выздоровевших находится Архангельская область - 87% (8 645 человек), на втором месте Вологодская область - 83% (2 437 человек). Республика Коми занимает третье место с показателем 81% (4 992 человека).

В Калининградской области выздоровело 79% заболевших (2 496), в Мурманской области - 75% (8 966), в Ленинградской области - 74% (4 756), в Санкт-Петербурге - 72% (24 707), в Новгородской области - 72% (2 915) и в Псковской области - 71% (3 010).

По состоянию на 18 августа, в целом по России выздоровело 80% от общего числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией - такие данные получены впервые за все время пандемии. По СЗФО этот показатель составил 75%.

Самый низкий процент выздоровевших все еще в Ненецком автономном округе - 35% (104 человека).