Общество

Автоклуб в Себежском районе начнет работу до конца августа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Себежского района Леонидом Курсенковым. В ходе диалога стороны обсудили вопросы развития социально-экономической жизни муниципалитета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь, Михаил Ведерников поблагодарил Леонида Курсенкова за активную работу, которая проводится в муниципалитете, в том числе в рамках исполнения поручений главы региона по итогам его визита в Себежский район в феврале текущего года. «Отдельного внимания и слов благодарности достойны патриотическое воспитание молодежи и забота о ветеранах. Это, конечно, и Курган дружбы, и совместная работа в рамках проекта «Знамя Победы», — подчеркнул губернатор. Он также отметил, что в ходе текущей работы важно не забывать о своевременной и качественной реализации в районе региональных проектов по основным направлениям указа президента России.

Продолжая тему исполнения регпроектов, Леонид Курсенков отметил, что серьезная работа проводится в рамках ремонта Себежской школы искусств. По словам главы муниципалитета, на объекте завершены работы по приведению в нормативное состояние первого этажа. В настоящее время здесь расположилась детская музыкальная школа. Также ведется работа по составлению проектной документации для оставшихся помещений, идет подготовка к ремонту кровли и фасада. «Учитывая, что это памятник культуры, работы на объекте ведутся с обязательным согласованием со всеми профильными структурами», — уточнил глава района.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнено благоустройство двух общественных территорий. Так, в сквере Победы в Сосновом Бору - поселению 1 сентября исполняется 60 лет - появилась новая детская площадка с современными элементами топиария, отремонтированы пешеходные дорожки. Объем средств, направленных на благоустройство, составил порядка 6 млн рублей. На втором объекте — в сквере Знамени Победы в Себеже - осуществлен монтаж освещения и установлено несколько детских игровых комплексов. Стоимость работ — около 1,5 млн рублей, выделенных из консолидированного бюджета.

В рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование» в Идрицкой и Себежской школах оснащены «Точки роста». Общая стоимость нового современного оборудования составила 1,8 млн рублей. Также в Себежскую и Сосновоборскую школы закуплены новая мебель и современное оборудование в рамках внедрения цифровой образовательной среды. По направлению «Культура» приобретен автоклуб, который приступит к работе до конца августа.

Еще одной важной темой в ходе встречи стало обсуждение функционирования системы электроснабжения в районе. Особое внимание было уделено организации работы по бесперебойной подачи электроэнергии в удаленные населенные пункты. В муниципалитете более 3 тыс. км линий электропередач, отметил Леонид Курсенков. В настоящее время в районе работают несколько бригад по расчистке ЛЭП от растительности.

Глава региона подчеркнул, что это точечное решение проблемы организации стабильной подачи электроэнергии населению. С учетом периодического возникновения неблагоприятных погодных условий в области ситуация требует более существенных решений. Одно из них администрация региона прорабатывает с руководством компании «Россети Северо-Запад».