Общество

Клиенты Сбербанка могут купить технику Huawei и Honor в кредит онлайн

Сбербанк и компания Huawei договорились о быстром и удобном онлайн-кредитовании. Теперь приобрести товары в официальном интернет-магазине Huawei и Honor можно с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Чтобы воспользоваться сервисом, на сайтах https://www.honor.ru/ и https://shop.huawei.ru/ необходимо выбрать способ оплаты «Покупай со Сбербанком». После этого клиент перенаправляется в Сбербанк Онлайн, где проверяет предзаполненную анкету и отправляет заявку на кредит.

Рассмотрение заявки занимает не более двух минут. Весь процесс оформления кредита происходит онлайн — без бумаг и визита в банк. Получение заказа будет таким же быстрым, как при оплате картой.

«Сотрудничество с компанией Huawei — важный шаг на пути развития POS-кредитования в Сбербанке. Теперь, совершая покупки на сайте партнера, наши клиенты смогут по достоинству оценить полностью цифровой кредитный сервис, который позволит им приобретать товары и услуги в любом месте и в любое время», - прокомментировал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

«Мы всегда стремимся предоставлять нашим пользователям прогрессивные решения для доступа к комфортной, технологичной и полностью подключенной жизни в цифровой реальности. Для этого мы активно развиваем не только портфолио интеллектуальных продуктов, но и сопутствующие экосистемные сервисы, способные максимально упростить ежедневные задачи. Например, недавно в приложении Сбербанк Онлайн запустился сервис бесконтактной оплаты SberPay, который теперь доступен всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. А с сервисом «Покупай со Сбербанком» посетители наших интернет-магазинов смогут воспользоваться опцией упрощенного кредитования в онлайн-режиме. Мы рады, что благодаря сотрудничеству со Сбербанком у наших пользователей появляется все больше инструментов для комфортной жизни в современных реалиях», - отметил генеральный директор Huawei Device в России Тони Ран.